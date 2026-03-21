Sem salário-mínimo e sem aposentadoria - o projeto da Extrema-Direita

É relativamente fácil de entender a estratégia da Extrema-Direita, que é a linha de frente da velha Direita hipócrita que já não consegue mais se eleger com discurso próprio e, assim como na Alemanha, prenhe do nazismo, mas parida pelo apoio dos democratas cristãos, que deram maioria para Hitler chegar ao posto de chanceler e começar o desmonte da democracia alemã, aqui no Brasil apoia à famíglia Bolsonaro, agora representada, em função do prisão do capo, pelo filho mais velho, Flávio Bolsonaro. O senador Rogério Marinho, coordenador da campanha do candidato, já garantiu que haverá outra Reforma da Previdência e bem mais perversa que a anterior, promovida no governo do pai. Muita gente pobre votou em Bolsonaro e não foram poucos aqueles que acordaram no meio do pesadelo da perda de direitos, anteriormente garantidos pela Lei. Ser pobre de Direita é difícil de aceitar, mas ser pobre de Extrema-Direita é bizarro demais, mas o mundo é estranho, basta ver o que os descendentes das vítimas nazismo estão fazendo com o povo palestino, diante da indiferença do mundo, um genocídio, assim como os nazistas fizeram com os seus antepassados. Os sionistas dizem que uma heresia comparar o que está acontecendo na Palestina ao holocausto, mas não é, trata-se de uma “limpeza étnica”, assim como foi o holocausto.

O neoliberalismo veio para destruir o Estado de Bem-Estar Social, todos sabem disso, porém as suas práticas ainda não eram precedidas pela criação de mitos sobre o capitalismo. Convencer que o mercado existe de forma democrática, que há livre concorrência e o que o Estado mínimo é o ideal para o desenvolvimento da sociedade é uma das maiores mentiras que já se contou no mundo, porém, está vigente e as mentes, sem capacidade de reflexão, condicionadas pela grande mídia e bombardeadas pelas fake news das redes sociais, disparadas por robôs, tanto foram convencidas que elegeram, justamente, os seus inimigos para governá-los. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, tão cedo o Brasil não sairia de mais uma ditadura, porque o seu projeto era discricionário e ostensivo, assim como o de Trump, ele fez tudo que está no roteiro do fascismo para se manter no Poder, indefinidamente. A democracia venceu, muito graças ao presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente pela sua capacidade de reunir até mesmo adversários de Esquerda, de Centro e mesmo daquela franja restante da Direita ainda democrática.

A grande sacada dos extremistas, no entanto, foi a de convencer os trabalhadores que são empreendedores, ou seja, são empresários também e, para chegar aonde estão os poderosos basta trabalhar que, pela meritocracia (outro mito) alcançarão o topo da pirâmide social. Ledo engano, o que os espera, se chegarem “à melhor idade” e a Extrema-Direita for bem-sucedida, é uma velhice miserável e sem dignidade, depois de uma vida inteira de trabalho duro e incessante. Por isso, para os ultraneoliberais (atualização do neoliberalismo), não basta acabar com o SUS (Sistema Único de Saúde) é preciso acabar com a aposentadoria e para isso aumentarão a idade para a aposentadoria cada vez mais, até que ultrapasse os limites da expectativa média dos brasileiros. A catequização permanente através das igrejas evangélicas pentecostais fez uma lavagem cerebral completa nas populações de bairros e vilas pobres e favelas, hoje chamadas de comunidades. Isso chegou ao ponto de fazer bairros de trabalhadores inteiros que eram redutos do PT apoiarem os fascistas, como o Itaim Paulista em São Paulo. Até mesmo cidades, como São Bernardo -berço do Partido dos Trabalhadores- e Santo André, só para ficar no ABC paulista, migraram para o bolsonarismo, a vertente mais cruel e desumana de todos os fascismos brasileiros.

Os maiores capitalistas do mundo, quase todos norte-americanos, promoveram na esteira do avanço neoliberal a Globalização, e o que conseguiram com isso? Basicamente, ficaram ainda mais ricos, porém industrializaram à China e, paralelamente, desindustrializaram os EUA , por isso, hoje, existe um exército de desempregados viciados em opioides sintéticos, produzidos justamente pelas indústrias farmacêuticas do seu próprio país. Cidades que dependiam dessas indústrias foram praticamente à falência com a mudança delas para outros países, aproveitando a onda da isenção de impostos e mão de obra mais barata. A fortuna da família Trump e dos seus aliados subiu vertiginosamente depois que ele chegou à presidência, tanto antes, mas, principalmente, na atual gestão. Trump é um sonegador contumaz, um corrupto e corruptor, um aprendiz de feiticeiro do advogado pervertido e psicopata, Roy Cohn, que entre os anos 50 e 80 lhe ensinou o caminho das pedras, onde qualquer escrúpulo jamais existiu. Trump alçou voo e finalmente chegou aonde queria. Existe uma linha direta entre as práticas de Roy Cohn e Sergio Moro, o uso de câmaras escondidas em orgias com rapazes e moças, onde pessoas importantes são gravadas e depois chantageadas para se obter vantagens e favores de toda ordem. Assim como Donald Trump, Sergio Moro ataca primeiro sem respeito à nenhuma regra ou estatuto legal, é atacar e negar o ataque. Moro provavelmente será governador do estado do Paraná, o que fará com que o eixo fascista se estenda além de Santa Catarina, oficialmente, muito embora o atual governador, Ratinho Jr, não faça por menos.

Vinicius Todeschini 20-03-2026