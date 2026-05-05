A culpa é dos enganados – O método Milei

Milei não sente nenhuma culpa porque, na verdade, ele sabe que a culpa é dos enganados que o elegeram e assim, através do seu método, que é eliminar a doença matando o doente, segue destruindo tudo na Argentina. Alguns argentinos o apelidaram de: “el engendro del infierno”, mas afirmar o significante do perpetuador das mazelas não elimina os seus malfeitos. O mundo vive às voltas com velhos pesadelos, devidamente atualizados em novas versões e ainda mais cruéis que as originais, por isso, se enganar sobre governantes é um luxo que não podemos mais nos permitir. O lado bom, apesar do alto preço cobrado por este descortínio, é que os novos líderes escancararam à sua crueldade sem nenhum escrúpulo ou compaixão pelas vítimas, que produzem em escala industrial, porém, nem isso parece ser o suficiente para serem banidos da vida pública, eles seguem como maridos de mulheres do passado que tinham que se submeter aos seus maus-tratos sem reclamar, além de ouvir das próprias mães esta “pérola”; “ruim com ele, pior sem ele”... Os tempos mudaram para as mulheres, mas nem tanto assim.

Os ultraneoliberais não são diferentes dos velhos liberais, herdeiros da tradição supremacista branca e escravagista, assim foram os pais fundadores dos EUA, e muitos filósofos que os inspiraram, como John Locke, considerado o pai do liberalismo. A velha ideia renovada nas redes sociais cooptou muitos pobres e assim gângsters como Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro e outros da mesma cepa, chegaram ao Poder e, em alguns casos, como o de Viktor Orbán, que governou como primeiro-ministro por 16 anos ininterruptos, em um total de 20 anos (1998-2002 e 2010-2026), só foram apeados do comando depois de espalhar o terror da xenofobia e do fascismo em seus países. Não é possível se enganar tanto sem nenhuma culpa, entretanto, a cada dia se torna mais difícil sentir empatia por quem apoia o seu algoz...

A humanidade se multiplicou em demasia facilitando a exploração e manipulação de bilhões de pessoas. Tratados como gado pela classe dominante, que os enxerga apenas como massa de manobra e não como pessoas iguais a eles e ao dificultar a consagração e generalização dos Direitos Humanos Universais, consagrados pela desgastada ONU, os donos do mundo trabalham incessantemente para manter tudo como sempre foi, mas através de uma novo dinâmica: mantendo a velha promessa de que é possível superar a miséria de várias gerações em uma só, através do empreendedorismo e da meritocracia. Ledo engano que, qualquer reflexão mais elaborada destruiria rapidamente, se isso não fosse desenvolvido em camadas capazes de cooptar pessoas ingênuas através de manipulações muito elaboradas, usando, principalmente, o cristianismo fundamentalista norte-americano, que se espalhou como um vírus pelo terceiro mundo. As fábulas usadas como forma de doutrinação se popularizaram completamente.

Pastores com discursos fervorosos e cenas teatralizadas magnetizam multidões e se tornam milionários; Edir Macedo, Silas Malafaia, Romildo Ribeiro Soares, Valdemiro Santiago, Estevam Hernandes Filho e sua esposa, Bispa Sonia, são os maiores exemplos que, segundo a Forbes, detém valores de cerca de R$ 3 bilhões. É como diz o ditado; ‘se um desses é teu pastor, nada lhe restará’. Por isso, como explicar tantos néscios em um mundo onde a informação está acessível como nunca foi? A melhor forma de entender isso é perceber que, o excesso gera confusão e à incapacidade de assentar os pensamentos e refletir, e, assim, mantendo à mente inquieta e, permanentemente, estimulada pelo entretenimento vazio e por informações criadas para confundir, as chamadas fakes news, a maioria das pessoas não consegue parar e pensar e como disse Raul Seixas, ‘o maluco beleza brasileiro’; “quem pensa, pensa melhor parado”.

A crise atual evidencia o quanto a humanidade se aproxima de algo perigoso demais, porque não há sabedoria nesses líderes, nem compaixão, apenas ódio, ganância e crueldade. Com a sucessão de governantes centralizadores e discricionários, caminhamos rapidamente em direção a um buraco abissal do qual não há saída pelos métodos tradicionais. Lideranças progressistas e pacíficas como a de Lula e Pedro Sánchez são insuficientes para enfrentar à truculência de líderes como Trump e Netanyahu, verdadeiros genocidas sem nenhum escrúpulo, que só respeitam quem pode enfrentá-los verdadeiramente, por isso o Irão, apesar do preço que o seu povo está pagando por uma guerra assimétrica contra o Eixo do Mal (EUA/Israel), ganhou simpatia mundial ao mostrar às fraquezas de um sistema considerando imbatível. Os EUA humilharam a Venezuela, Israel é incansável em seu projeto genocida, colonialista e expansionista em destruir a Palestina e o sul do Líbano, portanto, quem pode acusar o Irão de se preparar por tantas décadas para enfrentar inimigos tão poderosos e determinados a destruí-lo... É uma luta desigual porque quem sustenta o Eixo são os homens mais ricos do mundo, a quintessência do capitalismo mais voraz de todos os tempos, onde estão os fabricantes de armamentos, os donos das BigTechs, enfim, os donos do sistema financeiro mundial que, pela primeira vez em muito tempo, está sendo desafiado por um novo bloco econômico, o BRICS. Este nome que Donald Trump não consegue sequer pronunciar é o verdadeiro terror dos velhos capitalistas encalacrados no coração da besta ultra capitalista norte-americana.

Vinicius Todeschini 02-05-202605-2026