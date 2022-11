Caça ao tesouro!

A Junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho despejou escórias do aterro sanitário da Valorsul

A Junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho despejou escórias do aterro sanitário da Valorsul na estrada da Quinta do Cochão e, para surpresa da comunidade, a terra vinha cheia de pequenos objectos, como restos cerâmicos, facas, garfos e, para espanto geral, até moedas. Há relatos de quem nas primeiras horas tenha conseguido encontrar ali algumas moedas de colecção que, provavelmente, ainda valem umas boas dezenas de euros. Entretanto os resíduos já foram soterrados com toutvenant mas com tamanho aliciante não é de admirar se a comunidade começar a garimpar a zona nos próximos dias contribuindo assim para um agravar dos buracos ali existentes. Um problema que, aliás, levou a junta a intervir no local....