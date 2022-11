Sempre a bombar

O grupo de teatro Gruta Forte, do Forte da Casa, foi uma das entidades presentes na recriação histórica feita no reduto 38 das Linhas de Torres.

O Cavaleiro Andante encontrou Pedro Cera, de costas na foto, o histórico presidente da direcção do grupo, agarrado a um bombo e pronto para ir participar numa arruada pela vila. É o que vai faltando aos dirigentes do grupo ultimamente, dar umas bombadas na câmara, para ver se os autarcas locais acordam e dão finalmente ao grupo uma nova sede com um palco em condições, onde possam ensaiar e dar espectáculo....