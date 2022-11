Carrão e a sua equipa “fantástica”

partilhe no Facebook

Tiago Carrão, vereador na Câmara de Tomar e actual vice-presidente da concelhia do PSD de Tomar, confirmou a sua candidatura à presidência desse órgão partidário. Num vídeo, o engenheiro informático usa a típica linguagem de Silicon Valley misturada com a de José Mourinho apregoando que tem uma “equipa fantástica”. No dicionário o adjectivo tanto pode ser “que não tem realidade e só existe na imaginação” como o “que causa admiração ou espanto pela qualidade”. Esperemos que Carrão se estivesse a referir à segunda definição....