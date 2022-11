Mais um skate parque?

A Câmara de Santarém escolheu um pavimento e mobiliário urbano para o Largo da Alcáçova semelhantes aos que foram colocados há duas décadas no Largo do Seminário e que estiveram longe de ser consensuais. Quem deve ter esfregado as mãos de contente foram os jovens skaters da cidade, que assim ganharam mais um sítio para treinarem as suas acrobacias, nomeadamente nos bancos em pedra, enquanto o prometido skate parque não chega....