Máquina do demónio!!

O mercado quinhentista que se realizou na Póvoa de Santa Iria fez a cidade recuar no tempo até ao século XV e quem visitou a Quinta da Piedade pôde ver de tudo um pouco, desde a queima da bruxa a espectáculos de fogo e lutas de espadas. O evento foi tão bom que a curiosidade não foi apenas de quem estava no século XXI a olhar para trás. Foi também para quem estava no século XV e viu gente a usar uma modernice qualquer chamada…fotografia!.