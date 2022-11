Um chefe de gabinete vaidoso

O Cavaleiro Andante tem uma missão muito difícil que é estar em muitos lados ao mesmo tempo de forma a valorizar estas duas páginas com assuntos que mereçam a confiança do director do jornal. Na véspera do Dia de São Martinho, que era dia de folga para o Cavaleiro Andante, tivemos de pedir uma caneta emprestada porque a meio de um copo de água-pé contaram-nos que o chefe de gabinete do presidente da Câmara da Golegã tinha caído do cavalo. Já tínhamos o texto escrito, a dizer que o cavalo afinal era uma metáfora para o efeito do excesso de água-pé, quando soubemos finalmente o que é que fez Pedro Ramalheira Azevedo ser notícia pela primeira vez nestas páginas. O moço, que se julga cheio de virtudes, no exercício da sua função, ignorou a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que foi só e apenas o principal responsável pelo discurso de encerramento de uma sessão integrada na Feira Nacional do Cavalo. Como era de esperar António Camilo fez-se ouvir para vergonha do seu “chefinho”.