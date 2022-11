Esta poesia que nos seca a garganta…

A apresentação do primeiro livro de Mário Cantiga encheu a Galeria Augusto Bértholo

A apresentação do primeiro livro de Mário Cantiga encheu a Galeria Augusto Bértholo, em Alhandra, e o autarca estava emocionado com a reacção da comunidade tendo mesmo vertido algumas lágrimas. Felizmente, no final houve bolinhos e umas garrafinhas de Encostas de Xira para molhar a palavra e recuperar da desidratação….