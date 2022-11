Manual de instruções, por favor

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira abriu ao público no sábado com uma boa resposta do público. Muitas das instalações artísticas deixaram os visitantes a necessitar de explicações adicionais para perceber o contexto e as técnicas usadas em cada painel. Fica por isso a sugestão: de futuro, é dar manual de instruções à malta para se perceber o que se está a ver….