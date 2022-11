Trotinetas ganharam asas

A empresa que em Abril colocou uma rede de trotinetas eléctricas para uso partilhado em Santarém, Almeirim e Cartaxo decidiu agora acabar com o serviço que não terá sido tão procurado e rentável como seriam as expectativas. Caso para dizer que, no Ribatejo, as trotinetas da Bird voaram baixinho e mal chegaram a poisar....