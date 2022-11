Um parto difícil...

partilhe no Facebook

Faz em Novembro nove meses que os vereadores sem pelouros atribuídos (PSD e Chega) na Câmara de Azambuja pediram ao presidente do município, Silvino Lúcio (PS), um gabinete onde pudessem trabalhar e receber os munícipes com dignidade invocando ser um direito consagrado por lei. Silvino Lúcio revelou na última reunião camarária que já arranjou um espaço para servir de gabinete mas, sabe-se lá porquê, à data ainda não tinha sido entregue nem apresentado aos três vereadores, que até desconheciam tal informação. E ainda dizem que é no Alentejo que tudo anda devagar e de mansinho....