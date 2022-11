O ex-vereador do Chega na Câmara do Entroncamento, o agora independente Luís Forinho, votou contra algumas propostas da Ordem do Dia na última reunião de câmara. A maioria das propostas acabou por passar porque os vereadores do PSD votaram a favor. No entanto, a proposta da maioria (relativa) socialista de alteração ao regulamento do Programa Olá Bebé foi chumbada com os quatro votos da oposição. Tanto o PSD como Luís Forinho justificaram a decisão alegando que a proposta não cumpre o regulamento. Depois das desavenças entre o PS e o ex-vereador do Chega por causa dos comentários homofóbicos de Luís Forinho, parece que este está em modo de fazer a vida negra a Jorge Faria. Amor com amor se paga, diz a voz popular, e um amor com estes protagonistas tinha tudo para dar para o torto, mais tarde ou mais cedo....