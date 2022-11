Fica-te bem esse vestidinho!

A festa do animal em Vialonga foi uma oportunidade para os amantes de animais poderem conhecer mais sobre os seus amigos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A festa do animal em Vialonga foi uma oportunidade para os amantes de animais poderem conhecer mais sobre os seus amigos de quatro patas e, ao mesmo tempo, aprender alguns truques sobre como lidar com eles. Um dos concelhos mais importantes dados pelos técnicos é que para se gostar de animais não é necessário humanizá-los. O que não impediu que alguns donos continuassem a gostar de tratar os bichinhos noutro nível, vestindo-se com roupas de ballet….