António Costa na Azinhaga: Parte 1

O primeiro-ministro de Portugal foi o convidado de honra na cerimónia que assinalou o centenário do nascimento de José Saramago e que culminou com a plantação da 100ª oliveira, na Azinhaga, em homenagem ao Nobel da Literatura. No momento de agarrar na pá e deitar terra para a árvore António Costa não desiludiu; correu-lhe tão bem que alguns populares não tiveram pruridos em oferecer-lhe trabalho caso algum dia necessite. Com tanta polémica à volta do seu Governo talvez seja melhor aceitar a oportunidade enquanto é tempo.