Querem correr com a ministra

A ANCEVE – Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas - criticou de forma contundente a “medida abusiva, antidemocrática e absolutamente inaceitável” anunciada pelo Governo de extinguir as direcções regionais de Agricultura e as centralizar nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). E a ANCEVE não faz a coisa por menos pedindo mesmo “a substituição urgente da actual ministra da Agricultura”, a abrantina Maria do Céu Antunes, “por alguém

com conhecimento do sector, que o sector respeite

e com peso político”. Está visto que a

ex-presidente da Câmara de Abrantes continua a arranjar ‘amigos’ entre os agentes do sector que tutela. Vamos ver se António Costa faz a vontade aos críticos numa próxima remodelação ou se Maria do Céu continua de pedra e cal no Governo, feliz da vida, a brindar à saúde da agricultura nacional....