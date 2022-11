Porchat segue Saramago mas fica à porta em Tomar

Não teve sorte em Tomar Fábio Porchat, humorista celebrizado na série brasileira “Porta dos Fundos” e apresentador do programa “Viagem a Portugal”, da RTP. A revisitar os lugares preferidos de José Saramago na cidade do Nabão o artista brasileiro viu-lhe negado o acesso ao Convento de Cristo com a esfarrapada justificação de que as filmagens no local de “O Homem que matou D. Quixote”, do realizador Terry Gilliam, teriam corrido mal. Depois deslocou-se

ao restaurante Beira-Rio, onde Saramago diz ter comido “um bife magnífico, histórico”, mas era dia de descanso semanal. Valeram as visitas a Azinhaga e Constância para o humorista não sair do Ribatejo pela porta dos fundos e de mãos a abanar....