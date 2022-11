Mostrar o olho e o umbigo na Nersant

A Nersant está a atravessar o seu melhor momento depois do trabalho de José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael que geriram a associação nos últimos 20 anos. Domingos Chambel esperou, esperou, até chegar a presidente mas está finalmente a fazer o seu melhor que é deitar abaixo tudo aquilo que os outros construíram. Os problemas avolumam-se a cada dia que passa. Mais tarde ou mais cedo vão começar a cair na rua. No Governo e nos organismos do Governo já se sabe que a Nersant tem um pistoleiro a comandar as tropas. A última revista da associação dirigida aos associados é um bom exemplo. A Nersant não tem dinheiro, não tem projectos, a direcção está dividida, mas tem um presidente caceteiro que se julga um Cavaleiro Andante. Vai dar que contar a associação de empresários que já foi uma das mais prestigiadas do país. Vêm aí bons tempos para quem gosta de se rir das palhaçadas de quem quer usar o poder para mostrar o olho e o umbigo.