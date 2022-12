O mundo à parte de Domingos Chambel, presidente da Nersant

Em 1999 José Eduardo Carvalho procurou Joaquim António Emídio para conversar sobre uma estratégia para a Nersant comunicar com os seus associados assim como com a comunidade e os órgãos decisores do Governo. Mais de 20 anos depois Domingos Chambel, que é um dos amigos de JEC e uma das pessoas que ele indicou para o substituir, fez tudo ao contrário, afrontou quem assinou o protocolo, pôs em causa a sua existência, só não chamou ladrão e impostor a quem assinou o contrato porque, certamente, tem medo de não ter dinheiro suficiente para depois indemnizar os ofendidos. José Eduardo Carvalho hoje é um dirigente de uma associação empresarial nacional, mas mantém a ligação à região e é uma pessoa activa e interessada pelos problemas das empresas e dos empresários. Falta saber como é que vai conseguir sobreviver com amigos assim, que se dão ao desplante de dizerem uma coisa e fazerem outra como se vivêssemos num mundo de faz de conta.