Uma prendinha de Natal

O projecto de requalificação urbana da Avenida das Forças Armadas, em Constância, tem causado polémica nomeadamente devido à modernice pindérica da substituição do piso de seixos do rio por placas de granito no largo onde se encontra a estátua de Luís de Camões. Parece que os protestos populares e da oposição surtiram efeito e o característico seixo não foi completamente banido do local. Pode ser só junto aos pés do poeta, mas já é melhor do que nada....