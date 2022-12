Cada cor seu paladar

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Por estes dias esta é a varanda mais colorida de Santarém. Uma autêntica parafernália de cores para ilustrar o apoio às selecções futebolísticas de Portugal e do Brasil e também a outras causas hoje muito em voga. Seja qual for o resultado do Mundial, pelo menos a atenção de quem passa já este adepto conseguiu ganhar....