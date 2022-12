Fonte de confiança!

O eleito do CDS na Assembleia de Freguesia da União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Rui Valadas, foi visto pelo Cavaleiro Andante

O eleito do CDS na Assembleia de Freguesia da União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Rui Valadas, foi visto pelo Cavaleiro Andante momentos antes da última sessão a preparar a sua intervenção e a reler algumas notícias de O MIRANTE para com elas dar corpo às opiniões que se preparava para dar. Já lá diz a convicção popular que se queres opinar diferente da maioria ao menos tem o cuidado de andar bem informado. E o eleito assim fez....