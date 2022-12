Durante a sessão sobre o 25 de Novembro, no Museu do Neorealismo, em Vila Franca de Xira, Pedro Martins, do Partido Chega, pediu a palavra

Durante a sessão sobre o 25 de Novembro, no Museu do Neorealismo, em Vila Franca de Xira, Pedro Martins, do Partido Chega, pediu a palavra, já no fim da sessão de perguntas e respostas, para questionar o que teria acontecido se o golpe de 25 de Novembro de 1975 tivesse sido bem-sucedido. O Cavaleiro Andante sabe que se há coisa que historiadores, como Fernando Rosas, abominam é futurologia. Por isso não é de espantar que o historiador tenha decidido arrumar de vez o assunto e o interlocutor, com um remate que levou a sala à gargalhada: "Se a minha avó tivesse rodas era uma cadeira eléctrica, olha que pergunta...”.