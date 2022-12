Uma visita inesperada

Uma enorme cobra-ferradura passeou-se no último fim-de-semana pela vila de Ferreira do Zêzere.

Uma enorme cobra-ferradura passeou-se no último fim-de-semana pela vila de Ferreira do Zêzere aproveitando o que ainda restou do Verão de São Martinho para exibir o seu casaco de peles. Terá ido às compras ou será a reencarnação de Jacinto Lopes, ex-presidente do município que desapareceu completamente de cena na vida política ferreirense? .