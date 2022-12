Há mais Marias na terra

partilhe no Facebook

Quando anunciou, na última reunião de câmara de Abrantes, a mudança de nome da Escola Básica, de Abrantes para Escola Maria de Lurdes Pintassilgo, o presidente do município, Manuel Valamatos, enganou-se e anunciou que o estabelecimento iria chamar-se Escola Maria Lucília Moita. Prontamente corrigido pelos seus vereadores, o presidente da autarquia desculpou-se, entre risos, até porque a pintora já possui uma escola com o seu nome. É no que dá ter havido muitas Marias famosas na terra....