Quaresma chegou mais cedo

José Gabriel Quaresma, jornalista de Vila Franca de Xira, foi um dos participantes na conferência da juventude promovida no Cine-teatro de Benavente na última semana. O rosto dos jornais matinais da CNN Portugal falou para a plateia e no final tirou uma selfie com os participantes para eternizar o momento. Com tanto vírus aí pelo ar este Inverno terá o jornalista apanhado o vírus Marcelo?.