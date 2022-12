Violência podológica

Na última semana realizou-se no Forte da Casa um desfile de moda para chamar a atenção contra a violência doméstica. A iniciativa contou com vários participantes da Cercipóvoa e do Centro Comunitário da Póvoa de Santa Iria e foi muito concorrida pela comunidade. O Cavaleiro Andante assistiu ao evento e só tem de aplaudir todos os que deram do seu tempo para chamar a atenção para o problema. E também aos que sentiram maiores dificuldades a percorrer a passarela e dessa forma alertaram para outro tipo de violência: o de ter de usar saltos altos em cima de material sintético semelhante a...tapete!.