Esperem sentados

A presidente da Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro, Isabel Damasceno, participou num seminário organizado pela Tejo Ambiente, intitulado “Os grandes desafios do futuro para o sector”. Isabel Damasceno (a senhora de branco ao centro na foto) explicou que vai haver dinheiro para os projectos dos ciclos urbanos da água, que vão passar a ser financiados pelos programas regionais uma vez que estão mais próximos dos municípios. A dirigente alerta, no entanto, que estes processos levam muito tempo desde que se iniciam até à chegada real do dinheiro para avançar com as obras. Um aviso útil para os autarcas: pode ser que venha dinheiro mas é melhor esperarem sentados....