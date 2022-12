Rui Moreira não quer o aeroporto em Santarém

O autarca do Porto anunciou na terça-feira, 29 de Novembro, no Museu do Oriente, que se o Governo se decidir pelo projecto do futuro aeroporto em Santarém não terá o apoio do Porto. O autarca defendeu ainda, durante um debate em que também participou João Cravinho e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que a melhor solução é o Montijo. O Cavaleiro Andante convida-o para uma sopa da pedra em Almeirim, um lanche em Abrantes com uma queijadinha como sobremesa, e já agora para um bife à central em Santarém que mete a um canto as famosas francesinhas.

Entretanto fica aqui um recado para o caso de ter alguma visita programada ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Se vier pedir algum milagre não se esqueça de rezar muitas Avé Marias que Deus e os santos não dormem em serviço.