Russo a mostrar serviço

Com o acordo de governação entre PSD e PS na Câmara de Santarém esgotou-se em larga medida a habitual dissonância de posições quando se tratava de avaliar o orçamento do município para o ano seguinte. Agora, com social-democratas e socialistas na paz dos anjos, depois do presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), ter feito considerações sobre o documento e o contexto que vivemos, o socialista Nuno Russo optou por fazer uma espécie de balanço deste ano de mandato nas suas áreas para não ser repetitivo. É verdade que a apresentação do relatório e contas é só lá para a Primavera, mas, pelos vistos, Nuno Russo quis mostrar já serviço, denotando que é daqueles que não guarda para amanhã o que pode fazer hoje. E se agora é assim, imaginem como será lá mais para o final do mandato....