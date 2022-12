Sai um parquímetro para as prioridades…

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, anunciou que vai instalar parquímetros no parque de estacionamento da Misericórdia, onde a câmara gastou uma pipa de massa em terreno alheio, realçando que todos vão pagar porque as pessoas não cumprem o limite de estacionamento de duas horas. A justificação é que o parque serve de apoio ao mercado, que está moribundo e onde praticamente funciona uma banca de peixe, sobretudo ao sábado de manhã. Mas há um terreno a poucos metros onde estava a antiga sede do União de Almeirim e que foi adquirido pela câmara e que já podia estar a servir de estacionamento há muito com um pequeno investimento. E não há uns trocos para tapar os buracos da estrada em frente à adega cooperativa, onde passam milhares de pessoas para os restaurantes da Sopa de Pedra ou é uma questão de birra?.