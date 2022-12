Bairrismo crónico

A eleita do PSD na Assembleia de Freguesia de Samora Correia, Paula Rego

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A eleita do PSD na Assembleia de Freguesia de Samora Correia, Paula Rego, mostrou-se surpreendida na sessão realizada na noite de 5 de Dezembro quando percebeu que o presidente da junta, Augusto Marques, descartou a hipótese da compra de um autocarro - proposta por um freguês - mas inscreveu em orçamento verba para a aquisição de uma carrinha. Paula Rego saiu em defesa da compra do autocarro que serviria para ceder às colectividades da freguesia que, deste modo, passariam a viajar num veículo onde se lê Samora Correia e não o nome do concelho. “Estamos a ter sempre o nome de Benavente quando vão [nos actuais autocarros da câmara municipal] cidadãos de Samora Correia”, disse. Perante tal argumento comprova-se que por aquelas bandas o antigo bairrismo entre Benavente e Samora Correia continua vivo e de boa saúde....