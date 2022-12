Luta molhada é luta abençoada

Os vereadores do PS na Câmara de Rio Maior, Miguel Paulo e Susana Gaspar, acompanhados por Marta Lestro, autarca na freguesia de Rio Maior, visitaram o IC2 na zona do Alto da Serra e aproveitaram para demonstrar a sua insatisfação por não ser ali criada uma nova rotunda no acesso norte à cidade tendo em conta as obras que decorrem no IC2 na zona de Rio Maior. O Cavaleiro Andante, indefectível apoiante de causas mais ou menos perdidas, não podia deixar passar em claro esta jornada de luta. Nem que fosse como recompensa pela valente carga de água que apanharam….