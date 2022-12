Ronaldo no Bragadense

O Grupo Recreativo e Desportivo Bragadense, das Bragadas, bairro da Póvoa de Santa Iria, desfez a semana passada o mistério em torno do futuro profissional de Cristiano Ronaldo e anunciou nas suas redes sociais que o jogador irá integrar o seu plantel na próxima época. Uma brincadeira que motivou muitos sorrisos e que serviu sobretudo para o clube desejar boa sorte à selecção nacional no Mundial do Catar. Mas a publicação do clube prova também outra coisa: que até fora de campo o Bragadense não dorme e está sempre na luta até ao fim, nem que seja pela melhor foto-montagem!.