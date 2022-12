O ministro da Educação, João Costa, chegou 15 minutos atrasado ao Encontro de Centros Qualifica que se realizou na quarta-feira, 30 de Novembro, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) motivando o adiamento do início da iniciativa. O atraso não fica bem a um ministro que deve ser exemplo para os mais novos, mas lá acabou por compensar com um discurso de 15 minutos onde não lhe faltou sentido de humor e boa disposição admitindo que numa iniciativa com três ministros e um secretário de Estado os discursos soam “um bocado esquizofrénicos”, já que os temas abordados e até os dados relatados acabam (como se verificou) por se repetir. É como se costuma dizer...vira o disco e toca o mesmo!.