A birra de António Rodrigues

Acicatado pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira (PS), devido ao seu tom de voz e à sua forma de falar, o vereador (agora) independente António Rodrigues fez birra e abandonou a última reunião do executivo. “Era o que faltava”, foi dizendo o ex-presidente da câmara enquanto arrumava a pasta. “Faltava esta!”, deixou escapar Pedro Ferreira. Rodrigues voltou alguns minutos depois para se mostrar magoado com o líder da autarquia acusando-o de lhe ter faltado ao respeito. Esta é a sinopse do mais recente episódio da série humorística “O regresso de Rodrigues” que tem animado as reuniões de câmara em Torres Novas. Para ver ao vivo ou na Internet sem necessidade de pagar bilhete.