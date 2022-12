O Chega não apresentou o vereador titular na reunião onde foi apreciado e votado o Orçamento da Câmara de Santarém e das empresas municipais Águas de Santarém e Viver Santarém para 2023. No encontro, realizado a 30 de Novembro, alinhou a habitualmente suplente Carla Pinto, que despachou todos os pontos com voto contra. E se no caso do orçamento camarário ainda deu algumas justificações, nos das empresas limitou-se a ser do contra sem mais conversas. Foi do contra porque sim!!!.