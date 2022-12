Trenós há muitos...

Durante o desfile do Pai Natal pelas ruas da cidade de Alverca o Cavaleiro Andante encontrou uma concentração de automóveis clássicos e não pôde deixar de espreitar as máquinas.

Durante o desfile do Pai Natal pelas ruas da cidade de Alverca o Cavaleiro Andante encontrou uma concentração de automóveis clássicos e não pôde deixar de espreitar as máquinas. O Pai Natal também lhes deitou o olho enquanto passava e pareceu agradado com o que viu. Estará o velhote das barbas brancas a pensar este ano deixar o trenó e as renas a descansar na garagem e queimar umas boas e valentes octanas no asfalto? .