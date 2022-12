Duelo entre Valamatos e Damas parece não ter fim

Continuam as picardias entre o presidente Manuel Valamatos e o vereador Vasco Damas nas reuniões do executivo da Câmara de Abrantes. O vereador da oposição acusou o município de privilegiar o Bricomarché na ampliação das actuais instalações em detrimento de outros grupos comerciais, o que fez com que o presidente se insurgisse com veemência admitindo recorrer às autoridades. Não haverá assuntos mais importantes para serem debatidos nas reuniões de câmara ou continuará a novela em 2023?.