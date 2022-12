Sinalização avançada

A Rua da Estação, em Alverca do Ribatejo, é um caso crónico de inundações sempre que chove com maior intensidade

A Rua da Estação, em Alverca do Ribatejo, é um caso crónico de inundações sempre que chove com maior intensidade e na manhã de terça-feira, 13 de Dezembro, voltou a ficar inundada e interdita ao trânsito. Horas depois do sobressalto ficaram para trás três contentores do lixo esquecidos no meio da via. Ou isso ou estavam a servir como mecanismo avançado de sinalização aos condutores para os riscos que estavam adiante....