A malta bem avisou…

Os moradores do Brejo, em Alverca do Ribatejo, há muitos anos que alertam as autoridades e o município no Verão para a necessidade de limpeza na Ribeira da Silveira, para evitar cenários como o que, infelizmente, aconteceu na manhã de quinta-feira, 8 de Dezembro. A ribeira estava cheia de mato e com as chuvas fortes a enxurrada galgou as margens e inundou tudo o que encontrou pela frente. Quem vive na Travessa do Valongo perdeu tudo o que tinha nas garagens e desta vez até o estaleiro da junta de freguesia foi afectado perdendo viaturas e bastante material. Será que para o ano se vai cometer o mesmo erro e deixar tudo na mesma ou lá se vai conseguir limpar o curso de água?.