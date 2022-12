Antes fosse um livro de cheques!

O novo presidente do Alhandra Sporting Club, Jorge Leitão, foi visto pelo Cavaleiro Andante a rubricar uns documentos com o presidente da assembleia-geral do clube (e também presidente da junta), Mário Cantiga, antes da sessão solene do aniversário do clube. Estaria o dirigente a dar os últimos retoques no discurso ou a fazer a contabilidade já para o próximo ano?.