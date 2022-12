Olhar para o lado

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Hospital de Vila Franca de Xira perdeu o rasto, em Março, a um utente de 95 anos que estava internado no terceiro piso numa ala reservada à Covid-19. O idoso conseguiu levantar-se da cama, vestir um roupão e caminhar descalço até ao Lidl sem que ninguém da unidade tivesse dado por nada. O inquérito interno à situação não encontrou culpados nem práticas erradas. A administração de Carlos Andrade Costa também recusou pedir desculpas à família. No meio disto, está visto que a culpa é mesmo do doente, que em vez de estar deitadinho na cama lembrou-se de andar a fugir e a dar trabalho à malta!.