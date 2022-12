A comissão ainda não levantou voo

Se o país anda há mais de 50 anos para escolher a localização do novo aeroporto bem pode esperar mais uns dias pela reunião da tal comissão

A Comissão de Acompanhamento da Comissão Técnica Independente que irá proceder à Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto de Lisboa era para ter reunido pela primeira vez no dia 13 de Dezembro, em Lisboa, mas a intempérie que se abateu sobre a capital e não só levou ao adiamento da reunião para dia 22. Um começo, sem dúvida, pouco auspicioso, mas não há que dramatizar: se o país anda há mais de 50 anos para escolher a localização do novo aeroporto bem pode esperar mais uns dias pela reunião da tal comissão....