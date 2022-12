Os políticos de Rio Maior estiveram em peso na final do campeonato distrital de basquetebol sub 18 masculino, que decorreu no fim-de-semana no Polidesportivo de Rio Maior e terminou com vitória da equipa da casa. Mas, ao contrário de outros políticos que se pelam por ir ver jogos da selecção nacional de futebol no conforto dos camarotes, muitas das vezes com viagens a expensas do erário público, a deputada e presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, o vereador do Desporto, Miguel Santos, e o presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho, abdicaram de mordomias e sentaram os rabinhos nas bancadas, como o comum dos adeptos. Pode ser que a moda pegue….