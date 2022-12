Quem não aparece esquece

A Comissão de Utentes de Benavente promoveu um encontro na estação de comboios de Castanheira do Ribatejo para alertar para o estado de degradação daquela infraestrutura.

A Comissão de Utentes de Benavente promoveu um encontro na estação de comboios de Castanheira do Ribatejo para alertar para o estado de degradação daquela infraestrutura. O encontro contou com a presença de Ana Afonso, vereadora da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) na Câmara de Vila Franca de Xira, que chegou de mãos vazias mas saiu com um vasto caderno de encargos que lhe foi dado por Pedro Gago, líder da comissão. A iniciativa dos utentes foi boa mas falhou o alvo, já que os vereadores da câmara pouco podem fazer para ajudar a resolver o problema. Excepto, claro, posar para a fotografia....