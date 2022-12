Errar o alvo

Os enfermeiros e outros profissionais do Hospital de Vila Franca de Xira realizaram greve na última semana reclamando pelo hospital ainda não ter implementado as 35 horas semanais. A greve de uns é mesmo a mais-valia de outros, senão vejamos: houve trabalho a dobrar para os autocarros fretados para levar a malta para a porta do Ministério da Saúde, os taxistas tiveram de fazer mais deslocações para levar os utentes que bateram com o nariz na porta no dia das suas cirurgias e o melhor de tudo é que o culpado nem sequer é o Ministério da Saúde mas sim o Ministério das Finanças. Além de darem uma trabalheira desgraçada à malta ainda falharam o alvo....