Firme e hirta como uma barra de ferro!

Filomena Rodrigues, eleita do CDS na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, continua a somar episódios que darão certamente boas histórias para contar à lareira no futuro. Depois de ter ficado sentada numa cerimónia do 25 de Abril enquanto toda a plateia se levantava para cantar a Grândola Vila Morena, a eleita foi notícia no final do Verão por ter sido o rastilho numa confusão entre eleitos da coligação Nova Geração e do Chega. Agora, para fechar o ano em beleza, na noite de 19 de Dezembro ainda conseguiu ser o centro dos ódios dos munícipes depois de ter votado ao lado dos socialistas para chumbar a proposta de desagregação da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Enquanto o caos se desenrolava à sua volta a autarca de Direita manteve-se firme na cadeira e não vacilou perante a tormenta. Ao contrário de outro político que, no passado, caiu de uma cadeira e assim passou à História...