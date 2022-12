Uma distinção com sabor agridoce

Não é segredo para ninguém que a ministra da Agricultura é um dos membros do Governo menos valorizado na praça pública e quando Maria do Céu Antunes é notícia, normalmente não é por boas razões. No entanto, há excepções à regra! O Cavaleiro Andante andava nas suas pesquisas diárias pela internet e descobriu que a ex-

-presidente da Câmara de Abrantes foi condecorada em Espanha com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Agrário, Pesqueiro e Alimentar, pela sua acção em prol do sector. A ministra não coube em si de contente, mas é importante recordar que… é sempre mais fácil elogiar quem nos é estranho do que quem nos é próximo.