Miguel Borges já ensaia a pensar no fim do mandato

Miguel Borges, presidente da Câmara do Sardoal, esteve no Natal dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Tomar. Em conversa com o Cavaleiro Andante nos bastidores do espectáculo, confidenciou que dentro de três anos, no final do seu mandato, se dedicará a 100% à música. E começou logo a ensaiar juntando-se ao coro da Universidade Sénior do concelho que preside porque não há tempo a perder....